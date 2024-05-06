Alanya\'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracının katılımıyla Trafik Eğitimi etkinliği düzenlendi. Etkinlikle öğrencilere trafik kurallarına uyulması konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Alanya Atatürk Meydanı'nda Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Astsubay Uğur Bakır, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Müdürü Bilge Toksöz, jandarma ve emniyet personelleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler etkinlik için hazırlanan broşür ve afişleri incelerken, alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirildi.

"Denetimlerimiz ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek"

Kaymakam Ürkmezer, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunarak, trafik haftasındaki amacın vatandaşların daha dikkatli bir şekilde trafiğe çıkmasını ve trafik kurallarına uymasını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, "Her yıl milyonlarca liramız trafik kazaları sebebiyle maalesef kayboluyor. Ayrıca ilçemizin farklı çeşitli noktalarında rutin denetimleri yapıyoruz. Sadece 40 günlük sürede yaklaşık 43 milyon liralık ceza da uyguladık. Biz ceza uygulamak istemiyoruz fakat trafik kurallarına uymayanlar için cezaları uygulamak zorunda kalıyoruz. Bundan sonra da denetimlerimiz ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA