Alanya'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Alanya\'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Alanya'da Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracının katılımıyla trafik eğitimi etkinliği düzenlendi. Öğrencilere trafik kurallarına uyulması konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

06.05.2024 17:02  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracının katılımıyla Trafik Eğitimi etkinliği düzenlendi. Etkinlikle öğrencilere trafik kurallarına uyulması konusunda uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Alanya Atatürk Meydanı'nda Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Astsubay Uğur Bakır, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Müdürü Bilge Toksöz, jandarma ve emniyet personelleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler etkinlik için hazırlanan broşür ve afişleri incelerken, alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bilgilendirildi.

"Denetimlerimiz ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek"

Kaymakam Ürkmezer, etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunarak, trafik haftasındaki amacın vatandaşların daha dikkatli bir şekilde trafiğe çıkmasını ve trafik kurallarına uymasını sağlamak olduğuna dikkat çekerek, "Her yıl milyonlarca liramız trafik kazaları sebebiyle maalesef kayboluyor. Ayrıca ilçemizin farklı çeşitli noktalarında rutin denetimleri yapıyoruz. Sadece 40 günlük sürede yaklaşık 43 milyon liralık ceza da uyguladık. Biz ceza uygulamak istemiyoruz fakat trafik kurallarına uymayanlar için cezaları uygulamak zorunda kalıyoruz. Bundan sonra da denetimlerimiz ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası, Jandarma, trafik, Alanya, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
15:51 Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı Hayati tehlikesi sürüyor Genç kız, tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı! Hayati tehlikesi sürüyor
15:12 Çocuklarına sporcu ve sanatçı isimleri veriyor Çocuklarına sporcu ve sanatçı isimleri veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 18:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement