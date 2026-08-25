Alanya'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Alanya\'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Alanya’da hafif ticari araç bisikletliye çarpmamak için manevra yaparken trafik ışığına çarptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, önüne aniden çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç, trafik ışık levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi Namık Kemal Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Öztoktay'ın (41) kullandığı 07 AKC 826 plakalı hafif ticari araç, kavşağa geldiği sırada önüne aniden bisiklet sürücüsü çıktı. Bisikletliye çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek yolun sol şeridine geçti ve trafik ışık levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Emrah Ö. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Alanya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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