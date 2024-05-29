Alanya'da trafik kontrollerinde 24 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da trafik kontrollerinde 24 milyon TL ceza kesildi

Alanya\'da trafik kontrollerinde 24 milyon TL ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan trafik kontrollerinde sürücülere toplamda 24 milyon 223 bin 484 lira para cezası kesildi. Emniyet bölgesinde 15 bin 456 araç kontrol edilirken, 2 bin 175 sürücü ve 4 bin 182 adet plakaya ceza yazıldı. Jandarma bölgesinde ise 28 bin 418 araç kontrol edilirken, 2 bin 10 sürücü ve bin 185 adet plakaya ceza yazıldı. Toplamda 24 milyon 223 bin 484 TL cezai işlem uygulandı.

29.05.2024 15:40
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Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ve jandarma tarafından yapılan trafik kontrollerinde sürücülere toplamda 24 milyon 223 bin 484 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da 1 Mayıs-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında emniyet bölgesindeki trafik kontrollerinde 15 bin 456 araç kontrol edilirken, 2 bin 175 sürücü ve 4 bin 182 adet plakaya ceza yazıldı, 330 araç trafikten men edildi ve 183 şahsın ehliyetine el koNuldu. Ceza türleri bakımından drift atan 4 sürücüye, ışık ihlali yapan 327 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 10 sürücüye, alkollü araç kullanan 172 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 6 sürücüye ve kask takmayan bin 779 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Belirtilen tarihler arasında emniyet bölgesinde sürücülere 19 milyon 487 bin 449 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarmadan 4 milyon 736 bin 35 lira ceza

Jandarma bölgesindeki trafik kontrollerinde ise 28 bin 418 araç kontrol edilirken, 2 bin 10 sürücü ve bin 185 adet plakaya ceza yazıldı, 451 araç trafikten men edildi ve 96 şahsın ehliyetine el konuldu.

Ceza türleri bakımından drift atan 6 sürücüye, ışık ihlali yapan 116 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 167 sürücüye, alkollü araç kullanan 97 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 31 sürücüye ve kask takmayan 82 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Belirtilen tarihler arasında jandarma bölgesinde sürücülere toplam 4 milyon 736 bin 35 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet ve jandarma bölgesinde söz konusu tarihlerde sürücülere toplamda 24 milyon 223 bin 484 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da trafik kontrollerinde 24 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da trafik kontrollerinde 24 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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