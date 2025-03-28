Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama - Son Dakika
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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Alanya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Alanya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı, 72 şüpheli gözaltına alındı.

28.03.2025 18:43
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Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Mart'ta Antalya merkez ve Şanlıurfa illerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Alanya'da satılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı'nın da desteğiyle, tespit edilen 25 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 750 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid, 40 adet sentetik ecza hap, 3 adet av tüfeği, 1 dedektör, 1 bıçak ele geçirildi.

Operasyonlarda toplamda 72 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si adliyeye sevk edilirken, 21 kişi tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama - Son Dakika

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