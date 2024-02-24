Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne 1.5 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne 1.5 milyon TL ceza kesildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne 1.5 milyon TL ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne toplamda 1 milyon 506 bin 900 TL para cezası kesildi. Uygulama sonucunda 20 araç trafikten men edilirken, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı ve 3 sürücünün ehliyetine el konuldu.

24.02.2024 14:30  Güncelleme: 14:30
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne 1 milyon 506 bin 900 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 22 -23 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda ilçe genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk alanlarında 2 bin 876 araç kontrol edildi. 526 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlallerinden 1 milyon 506 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. 20 araç trafikten men edilirken, 2 araç ve 1 aranan şahıs yakalandı, 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 526 araç ve sürücüsüne 1.5 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

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