Alanya\'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı 35 yaşındaki Litvanya uyruklu kadın metrelerce sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Litvanya uyruklu Dovile Luckovskyete, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, O. Ö'nün (25) kullandığı 07 CAH 738 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü O.Ö ise yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA