Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde otel lojmanında tartıştığı iş arkadaşını karnından bıçaklayan kasap tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde otel lojmanında tartıştığı iş arkadaşını karnından bıçaklayan kasap tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar Mahallesi'nde bir otelin lojmanında kasap olarak çalışan S.D. (27), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı mesai arkadaşı İ.T.K.'yi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İ.T.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncekum Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından gözaltına alınan şüpheli S.D.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde kasap olarak çalışan şahıs, tartıştığı mesai arkadaşını karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelin lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde kasap olarak çalışan S.D. (27) ile iş arkadaşı İ.T.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., mesai arkadaşı İ.T.K.'yi karnından bıçakladı.

Lojmanda bulunan diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan İ.T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından İncekum Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında şüpheli S.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edilen S.D., Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli, "Bıçakla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Okurcalar, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Antalya, Asayiş, Alanya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde otel lojmanında tartıştığı iş arkadaşını karnından bıçaklayan kasap tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde otel lojmanında tartıştığı iş arkadaşını karnından bıçaklayan kasap tutuklandı - Son Dakika
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