Alaplı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralanırken; sürücüler yolu ihbar üzerine kazaya giden itfaiye ekiplerine fermuar yöntemi ile açtı.

Kaza, Alaplı- Akçakoca yolu yolunda meydana geldi. Serkan D. (29) idaresindeki 67 TS 524 plakalı Volkswagen marka otomobil, Akçakoca-Alaplı ilçesi istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada Aslı D. (29) ile Fatma D. (55) yaralandılar.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler, olay yerine giden itfaiye ekiplerine fermuar yöntemi ile yolu açarak yardım etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK