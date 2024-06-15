Alaplı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı - Son Dakika
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Alaplı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralanırken, sürücüler itfaiye ekiplerine yardım ederek yolu açtı.

15.06.2024 14:16
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralanırken; sürücüler yolu ihbar üzerine kazaya giden itfaiye ekiplerine fermuar yöntemi ile açtı.

Kaza, Alaplı- Akçakoca yolu yolunda meydana geldi. Serkan D. (29) idaresindeki 67 TS 524 plakalı Volkswagen marka otomobil, Akçakoca-Alaplı ilçesi istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada Aslı D. (29) ile Fatma D. (55) yaralandılar.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler, olay yerine giden itfaiye ekiplerine fermuar yöntemi ile yolu açarak yardım etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaplı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaplı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı - Son Dakika
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