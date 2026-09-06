Alaplı'da köpeğe çarpmamak için duran otomobile çarpan araçta 5 yaralı - Son Dakika
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Alaplı'da köpeğe çarpmamak için duran otomobile çarpan araçta 5 yaralı

Alaplı\'da köpeğe çarpmamak için duran otomobile çarpan araçta 5 yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yola fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yapan otomobile arkadan başka bir aracın çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yola fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yapan otomobile arkadan başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alaplı-Akçakoca karayolu Huzur Kent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan 67 TE 520 plakalı otomobilin sürücüsü T.Ç., yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Aynı yönde arkadan gelen 67 LZ 218 plakalı otomobil ise öndeki araca çarptı.

Kazada, 67 TE 520 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Zonguldak, 3. Sayfa, Alaplı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da köpeğe çarpmamak için duran otomobile çarpan araçta 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaplı'da köpeğe çarpmamak için duran otomobile çarpan araçta 5 yaralı - Son Dakika
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