Alaplı\'da Öğrenci Servislerine Denetim Uygulaması Devam Ediyor

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Alaplı'da öğrenci servislerine denetimler aralıksız sürüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaplı Belediye Zapıta Müdürlüğü ile yapılan ortaklaşa gerçekleştirilen okul taşıtları denetiminde öğrencilerin can güvenliğine vurgu yapıldı. Özellikle servis sürücüleri bu hususta gerekli uyarılar ve dikkat edilmesi durumlar hakkında bilgi verildi.

Denetimleri yakından takip eden öğrenci velileri bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek ekiplere teşekkür etti. - ZONGULDAK