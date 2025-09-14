Alaplı'da Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Alaplı'da Okul Servislerine Denetim

Alaplı\'da Okul Servislerine Denetim
14.09.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Alaplı'da okul servislerini denetleyerek güvenliği sağladı. Kontroller devam edecek.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerini tek tek denetledi. Denetimlerde hem araçlar hem de sürücüler detaylı kontrolden geçirildi.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Alaplı'da okul servislerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, öğrenci taşıyan servisleri durdurarak kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servislerinin; emniyet kemerleri, dur levhaları, okul taşıtı yazıları, koltuk düzeni, kamera sistemleri, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları ve ışık donanımları tek tek kontrol edildi. Ayrıca sürücülerin zorunlu belgeleri, sabıka kayıtları ve trafik sicilleri incelendi. Yapılan alkol ölçümlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kontroller sırasında jandarma trafik ekipleri sürücüleri, periyodik araç bakımlarını aksatmama konusunda uyarırken, denetimlerin ardından servis şoförlerine kısa bir bilgilendirme semineri de verildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrenci güvenliğini öncelikli tuttuklarını vurgulayarak denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini açıkladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, zonguldak, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, trafik, Alaplı, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alaplı'da Okul Servislerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:13:28. #7.11#
SON DAKİKA: Alaplı'da Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.