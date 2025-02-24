Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt - Son Dakika
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Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt

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''Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak'' iddiasına Fenerbahçe cephesinde yanıt geldi. Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu'ndan Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'nun iddiasını yalanladı.

24.02.2025 07:45
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Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, ZankaTV YouTube kanalında "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da farkında" ifadelerini kullandı. Bayraktaroğlu'nun iddiasının akıl almaz iddiaya Fenerbahçe cephesinden yanıt geldi. Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu,"Kritik derbiye 1 gün kala bu iddiaların gündeme getirilmesi deyim yerindeyse suyun bulandırılmaya çalışılması anlamına gelmektedir." dedi.

"İDDİALAR SİYASİ NEZAKETTEN UZAKTIR"

Şaşıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı kaynaklarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç hakkında birtakım iddialarda bulunulmuş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde Sayın Ali Koç'un Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olacağı ileri sürülmüştür. Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, kutlu bir görev olan MHP Genel Başkanlığı vazifesi Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilmektedir. MHP Genel Başkanlığı hakkında asılsız iddialar siyasi nezaketten uzaktır.

Kaldı ki MHP Parti Tüzüğü md. 69/5'te Genel Başkan adayı olabilme şartları belirtilmiştir. Sayın Ali Koç hakkında ileri sürülen bu iddianın maddi bir gerçekliği olmadığı gibi bu iddia hukuki dayanaktan da yoksundur."

"İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR"

"Tüm kulvarlarda başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında özellikle kritik derbiye 1 gün kala bu iddiaların gündeme getirilmesi deyim yerindeyse suyun bulandırılmaya çalışılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
Ali Koç\'un\'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe\'den yanıt

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Son Dakika 3.Sayfa Ali Koç'un'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Vatanperver:
    dem e gidip başkan olsun bence ona o yakışır 66 27 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Hayır canım, MHP nin başına apo geçecek. 10 12 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    apoyu geçirmeyecekler mi mhp nin başına yaa 9 11 Yanıtla
  • 6490203:
    hep böyle yalanlama ile başlar sonra yalama ile devam eder en son cezaevi 3 10 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    MHP ye üye bile yapmazlar koç ları. Herkes herkesi iyi bilir, koçu da kurtu da kuzuyu da bilir. 0 1 Yanıtla
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