Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Ali Nuhoğlu\'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı. Nuhoğlu, ''Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim'' derken, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını söyledi.

21.03.2025 17:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

BANKA HESABINDA 3 MİLYON LİRA İLE 150 BİN DOLAR CİVARINDA PARA OLDUĞUNU ANCAK OTURDUĞU EVİN KİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Nuhoğlu'nun Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Nuhoğlu, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyleyerek malvarlığı sorusuna ise dedesinden miras olan Trabzon'dan çay bahçeleri olduğunu söyledi. Nuhoğlu ifadesinde, 'Banka hesaplarımda yaklaşık 3 milyon lira ile 150 bin dolar civarında bir para vardır. Şirketlerim üzerinden de ticari faaliyet olarak yüklü miktarda para mevcut olabilir. Kullandığım araç şirket adınadır, oturduğum ev de kiradır' dedi.

Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ŞİRKETLERİMİN ALDIĞI İHALELER MEVCUTTUR ANCAK BU İHALELERİ HERHANGİ BİR KİŞİSEL TANIŞIKLIK NEDENİYLE ALMADIM'

Şüpheli Nuhoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu tanıyıp tanımadığı soruldu, cevap olarak Nuhoğlu, 'Kendisini şahsen tanırım. Kendisi ile aile görüşmesi gibi bir samimiyetim veya arkadaşlığım yoktur ancak bayramlarda veya özel günlerde ziyaret amaçlı görüşmekteyiz. Büyükşehir Belediyesinden şirketlerimin aldığı ihaleler mevcuttur ancak bu ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadım. Şirketlerim bu ihaleleri hak ettiği için almıştır' dedi.

15 MİLYON LİRA NAKİT, 1 VİLLA VE 87 MİLYON LİRA KUR FARKI

Nuhoğlu'na 'Şirketinizin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ünvanlı firmaya devredilme sürecini detaylıca açıklayınız. Şirketi ne kadar ücret karşılığında devrettiniz ve devirde kaynaklanan ödemeyi ne şekilde aldınız' şeklinde soru soruldu. Nuhoğlu, devretme sürecinde 15 milyon lira nakit, 1 villa ve 87 milyon lira kur farkı olarak ilk sözleşmelerini yaptıklarını belirtti.

Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

NUHOĞLU'NA ŞEMA GÖSTERİLDİ

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız' diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" İfadesini kullandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sebahattin yıldırım:
    2018'de İflas etmiş birisi için İşlerin çok yolunda gitmil sanırım 2018'de dedenin çay tarlaları yokmuydu.. He birde o villaları neden yok parasına ekrem başkana verdiniz neyin karşılığında diye sorarlar sana demedi deme 171 18 Yanıtla
    C. Mersin:
    Varmış hatta bir yüzükle gelmiş, bak dünyanın 3 üncü zengini olup çıkıvermiş. Hatta gemicikleri bile var. Andaval bunları da sorguladı mı ? 4 6
  • Mustafa Kaya:
    ŞİMDİ ANLIYORUZ Kİ CHP YANLILARININ HER PAYLAŞIMDA NEDEN HIRSIZ İBARESİ KULLANILDIĞINI , KİŞI KENDİNDEN BİLİRMİŞ, YOK YOK BÜTÜN SUÇU İŞLEMİŞLER, İNSANDA BİRAZ İZZETİ NEFİS OLUR LGBT Yİ DESTEKLEYENLERDE NE GEZER 74 9 Yanıtla
  • Gökhan Ü:
    Parti farketmeksizin soruşturma yapılmadıkça , hiçbir şeyin samimiyeti yoktur.. 20 1 Yanıtla
    Davut Kochan:
    kardeşim. bunları ortaya çıkaran CHP'li ler varsa akparti ile bir bilgin sende gitme savcılığa ne duruyorsun 2 1
  • qpvf786zkb:
    hangi siyasetçi çalmaz hepsi aynı bk 5 1 Yanıtla
  • Ömer GNC:
    ulan vergisiz ve sadece iBB ihaleleri ile mi? 3 1 Yanıtla
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