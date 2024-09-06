Fenomenler Candan Kardeşler Yargılanıyor

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Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılandığı davanın kinci duruşması Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya katılan Nihal Candan, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatılan ve Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Nilah Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Tutuklu sanık Bahar Candan ile tutuksuz sanık Nihal Candan ve diğer bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Nihal Candan, adliyeye gelirken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. - İSTANBUL