Alkan Ergin\'in Cenazesi Defnedildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgayı ayırmak isterken, aldığı bıçak darbesiyle can veren 3 çocuk babası Alkan Ergin'in cenazesi toprağa defnedildi.

Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralanmıştı. Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası 40 yaşındaki Alkan Ergin ölürken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E.'nin yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bıçaklı kavgada ölen 3 çocuk babası Alkan Ergin'in cenazesi sevenlerin dualarıyla Yeşilköy Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Yakınlarının anlattıklarıyla birlikte Alkan Ergin'in kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle vefat ettiği ortaya çıktı.

"Bu mahallede masum ve sadece kavgayı ayırmaya gelen bir insan öldü"

Kaza sonrası çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak için müdahale eden Alkan Ergin'in vefat ettiğini söyleyen Mehmet Ali Ergin, "Öncelikle Ergin ailesi olarak Samandağ halkı olarak başımız sağ olsun. Burada gerçekleşen canice ölüme sebebiyet verenler yakalandı. Faillerin kimlikleri ve benimsedikleri kültür üzerinden yargılayıp suçlamak bizim acılarımızı ve yaralarımızın artmasına neden oluyorlar. Biz bu üslubu kabul etmiyoruz ve benimsemiyoruz. Bu mahallede masum ve sadece kavgayı ayırmaya gelen bir insan öldü. Bu olayın failleri yakalandı ve gerekli cezalar verilir. Başımız sağ olsun. Samandağ'ın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY