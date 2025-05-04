Alkol Aldıkları Adacıkta Mahsur Kaldılar - Son Dakika
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Alkol Aldıkları Adacıkta Mahsur Kaldılar

Manavgat Irmağı'nda alkol alan bir grup işçi, suların yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Yüzme bilgisi olmayan bir kişi korkarak kıyıya geçemedi. İtfaiye tarafından kurtarıldı.

04.05.2025 23:43
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Adacığa geçip alkol alan işçiler suların yükselmesiyle mahsur kaldı

Suların yükseldiğini fark etmeyince ırmakta mahsur kaldılar

ANTALYA - Manavgat Irmağı'nda suların azalması ile oluşan adacıkta alkol alan bir grup arkadaş suların yeniden yükselmesi ile mahsur kaldı. Yüzme bilenler kıyıya ulaşırken, 2 kişi ise itfaiye tarafından botla kurtarıldı.

Manavgat Sarılar Mahallesi'nde yaşanan olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ve Manavgat Irmağı'nda 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar ile Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında uyarılara rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı bölgede mahsur kalan 2 kişi itfaiyeye ait bot yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Botun ırmağa indirilmesi ve hazırlanması sırasında ırmakta mahsur kalan 2 kişinin neşeli hareket ve sohbetleri dikkatlerden kaçmadı. Mustafa Endelek ve Özkan Arslan isimli şahısların ırmaktan çıkarılmalarının ardından neşelerinden bir şey kaybetmedikleri gözlendi.

"Yüzme bilmediğim için korktum"

Ordu'dan Alanya'ya inşaatlarda çalışmaya geldiklerini belirten Mustafa Endelek, izin günlerinde arkadaşlarıyla Manavgat'a gezmeye geldiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla Manavgat Şelalesini gezdikten sonra araçla ırmağın karşı kıyısına gittiklerini belirten Endelek "Irmak kıyısına geldiğimizde mahsur kaldığım yerde masa kurup eğlenenler vardı. Bizde yürüyerek oraya gittik. Irmağın yükseldiğini fark etmedik. Arkadaşlarım kıyıya çıkarken ben yüzme bilmediğim için korktum ve çıkamadım. Özkan kıyıya çıkıp geriye benim yanıma döndü. Beni kıyıya çıkmaya ikna edemedi. Benim yakınlarımdan boğulanlar olmuştu. AFAD'ı aradık ve gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Mahsur kalan 2 kişinin arkadaşlarıyla birlikte ırmak içerisinde alkol aldıkları, bundan dolayı ırmaktaki su seviyesinin yükselmesini fark etmedikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkol Aldıkları Adacıkta Mahsur Kaldılar - Son Dakika

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