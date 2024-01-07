 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alkol aldıktan sonra denize giren adam kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Alkol aldıktan sonra denize giren adam kurtarılamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize giren yabancı uyruklu bir adam, bir anda gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uzun süre sonra bulunan şahıs, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay, Keykubat Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri, kaybolan şahsı bulmak için arama çalışmaları yaptı. Bulunan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkol aldıktan sonra denize giren adam kurtarılamadı
07.01.2024 - 20:29,
Abone Ol

Alkol aldıktan sonra denize giren adam kurtarılamadı

Uzun süre sonra bulunan şahıs, hastanede kurtarılamadı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize giren yabancı uyruklu adam, bir anda gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uzun süre sonra bulunan şahıs, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Keykubat Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tatil için arkadaşları ile Alanya'ya gelen yabancı uyruklu bir kişi, alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşının yardım istemesi ile olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan şahıs, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer taraftan yaşananları merak eden çok sayıda vatandaş o anları meraklı gözler izledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Alanya, Olay, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkol aldıktan sonra denize giren adam kurtarılamadı - Son Dakika


21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52
Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32
Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30
Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11
Togg'dan heyecanlandıran 'sedan model' paylaşımı Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Son Dakika
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye: Bize salon vermeyene oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
20:30 Aday olmak için istifa edecekler! AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı geriledi
20:11 Togg'dan heyecanlandıran "sedan model" paylaşımı
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 21:41:18. #1.11#
SON DAKİKA: Alkol aldıktan sonra denize giren adam kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement