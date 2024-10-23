Alkol Testini Reddeden Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Alkol Testini Reddeden Sürücü Gözaltına Alındı

Alkol Testini Reddeden Sürücü Gözaltına Alındı

Kuşadası'nda park halindeki araca çarpan sürücü, alkol testini reddedip polise hediye çeki teklif etti.

23.10.2024 10:10
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan sürücüyü polis ekipleri, ihbar üzerine durdurdu. Alkol testini reddeden sürücü ehliyetini isteyen polislere ise hediye çeki vermeyi teklif etti. Sürücü ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Türkmen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö.S. yönetimindeki 09 SR 033 plakalı otomobili ile cadde girişinde park halindeki bir otomobile çarpan sürücü olay yerinden firar etti. Kaçmaya çalışan sürücüyü devriye gezen asayiş ekipleri İstiklal Caddesi üzerinde durdurdu. Olay yerine çağrılan trafik ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü defalarca alkol testini reddetti. Otomobili yanında oturan kadının kullandığını iddia eden sürücü ehliyetini vermeyi de reddetti. Mustafa Ö.S.'den defalarca ehliyetini isteyen polis ekipleri zor anlar yaşadı. Ehliyetinin otomobilde olduğunu söyleyen sürücü "ehliyetimi buldum buyurun" diyerek elindeki hediye çeklerini vermeyi teklif etti. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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