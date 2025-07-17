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Alkollü Hırsız Yakalandı

Alkollü Hırsız Yakalandı
17.07.2025 10:22
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Adana'da 2 otomobil hırsızlığı yapan Yiğit S., polise alkollü olduğunu ve hatırlamadığını söyledi.

Adana'da, 2 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Sorgusunda, "Alkollüydüm, neden çaldığımı hatırlamıyorum" diyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Temmuz günü Seyhan ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Yiğit S. (33), park halindeki bir otomobilin kelebek camını kırarak içeri girdi. Düz kontak yaparak otomobili çalıştıran şüpheli, bir süre gezdiği aracı daha sonra yol kenarına bırakıp ortadan kayboldu.

Aracının yerinde olmadığını fark eden sahibi A.G., durumu polise bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği belirlenen şüphelinin, hırsızlık, yaralama ve tehdit gibi suçlardan 54 kaydı bulunan Yiğit S. olduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırmada Yiğit S.'nin, 10 Mayıs'ta Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yine park halindeki bir aracı çaldığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde her 2 hırsızlığı da hatırlamadığını söyleyerek, "Araçları çaldığım sırada alkolün etkisindeydim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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