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Alkollü İki Kişiye Hapis Cezası

Alkollü İki Kişiye Hapis Cezası

Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan iki alkollü sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

21.11.2024 12:59
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Eskişehir'de kiliseye zorla girmeye çalışan alkollü 2 şahsın yargılandığı davada, sanıklara 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'taki Eskişehir Protestan Kilisesi önüne gelen alkollü 2 şahıs, kapı ve pencereye yumruk atarak zorla içeri girmeyi denedi. Kapıya çıkan kilise pastörü Artun Tokatlı'yı "Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Sizi yakarım" diye tehdit eden şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Tokatlı'nın şikayeti üzerine polis ekipleri Aykut K. ve Halil D. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünde şüphelilerden Aykut K.'nin 2.16, Halil D.'nin 3.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde 9 gün kaldıktan sonra tahliye olan Aykut K. ile Halil D. hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, şüpheliler Aykut K. ile Halil D.'nin 'birden fazla kişiyi tehdit', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanıklar Aykut K. ve Halil D. salonda hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları da katıldı. Mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine kendisini savunan şüpheli Halil D., olay anında alkollü olduğunu belirterek, "Kiliseye gittiğimizin farkında değilim. Benim bilerek yaptığım bir şey değildir. Öyle bir eylemde bulunmak istemezdim, niyetim de öyle değildi. Kimseyi tehdit etmedim, pastörü tanımıyorum, bilmiyorum niye tehdit edeyim. Pişmanım beraatımı talep ederim" dedi.

Alkolün etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını anlatan sanık Aykut K. ise, "Halil ağabey ile buluştuk, alkol aldık. Sonrasını hatırlamıyorum. Polisler beni kilise önünden aldılar. Ben tehdit, hakaret küfür etmedim" ifadelerini kullandı.

Sanıkların ifadelerinin ardından kararını açıklayan heyet, sanıklar Aykut K. ve Halil D. hakkında 'birden fazla kişiyle tehdit' suçundan iyi hal indirimiyle ayrı ayrı 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı, cezaların ertelenip, 2 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Tokatlı'nın sanıkların gelip kendilerinden özür dilediğini belirterek şikayetini geri çekmesi üzerine, iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçlaması düşürüldü. Ayrıca Aykut K. ve Halil D. hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan beraatına karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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