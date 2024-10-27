Alkollü Mekana Araçla Saldırı!

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Aracıyla defalarca çarparak alkollü eğlence mekanının camını çerçevesini böyle indirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sürücü, alkollü eğlence mekanının dış cephesini aracıyla defalarca kasıtlı şekilde çarparak yerle bir etti.

Tepebaşı İlçesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda meydana gelen olayda, otomobiliyle kaldırıma çıkan bir sürücü kasıtlı olarak alkollü eğlence mekanına çarptı. İleri geri yaparak aracının arka kısmıyla alkollü eğlence mekanına defalarca çarpan otomobil sürücüsü, işletmenin camlarını ve çerçevelerini yerle bir etti. Eğlence mekanına zarar verdikten sonra kaldırımdan giderek kaçan sürücü, gözden kayboldu.

Otomobilin alkollü eğlence mekanına defalarca çarptığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.