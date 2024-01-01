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Alkollü müşteri tekel bayinde kavga çıkardı - Son Dakika
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Alkollü müşteri tekel bayinde kavga çıkardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alkollü vatandaş, tekel bayine giderek 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek kavga çıkardı. İşyeri sahibi ile arbedeye giren şahıs yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alkollü müşteri tekel bayinde kavga çıkardı
01.01.2024 - 22:06,
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Alkollü müşteri 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek kavga çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tekel bayine giden alkollü vatandaş, 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek kavga çıkardı. İşyeri sahibi ile arbedeye giren şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan tekel bayine alkollü olduğu iddia edilen ismi öğrenilemeyen vatandaş geldi. Dükkan içerisine giren şahıs, tekel sahibine 'Bana parasız alkol vereceksiniz' diyerek alkol vermesini istedi. İş yeri sahibi bunun mümkün olmayacağını ve alkollü vatandaşın uzaklaşmasını istedi. İkili arasında kısa süreli yaşanan sözlü tartışma alevlenerek kavgaya döndü. İkili arasında yaşanan arbedede alkollü müşteri yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gebze, kavga, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü müşteri tekel bayinde kavga çıkardı - Son Dakika


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