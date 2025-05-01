Alkollü Oğul, Annesinin Evinin Yangınını Çıkardı - Son Dakika
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Alkollü Oğul, Annesinin Evinin Yangınını Çıkardı

Alkollü Oğul, Annesinin Evinin Yangınını Çıkardı

Selim Y., annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla evi ateşe verip 15 yıl hapis cezası aldı.

01.05.2025 11:43
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesinin komşusuyla ilişki yaşadığını düşünerek annesi içinde bulunduğu sırada evi benzin dökerek ateşe veren ve yangına müdahaleyi de engelleyen şahıs, yargılandığı davada indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'nde 15 Mayıs 2024'de gece saatlerinde meydana gelen olayda alkollü olan Selim Y. (46), annesi Kerime Y'nin de (73) içinde bulunduğu tek katlı evi ve bitişiğindeki kendi evini ateşe verdi. Alevleri fak eden vatandaşlar, Kerime Y'yi evden çıkardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi adrese sevk edildi. Anne Kerime Y. ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Selim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, oğlundan şikayetçi olmadı.

"Gelin alın annenizi, yoksa geberteceğim"

Selim Y. hakkında "üst soya karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın 3. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Selim Y. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı mütalaada, sanığın sık sık alkol kullandığı, alkolün etkisi altındayken saldırgan davranışlar sergilediği ve annesinin komşusuyla ilişki yaşadığı yönünde şüphe duyduğu ifade edildi. Sanığın olay günü ablasını arayarak "Gelin alın annenizi buradan, yoksa onu geberteceğim" şeklinde tehdit içerikli sözler söylediği belirtildi. Aynı gün sanığın annesinin evde olduğunu bildiği halde benzin dökerek yangın çıkardığı, elinde bulunan sopayla müdahale edilmesini engellediği, "Burayı ben yaktım, söndürenin anasını sinkaf ederim" şeklinde ifadeler kullandığı da mütalaada yer aldı. Ayrıca şahsın yangına müdahaleyi önlemek amacıyla evin girişindeki motosiklete de benzin dökerek ateşe verdiği kaydedildi. Sanığın kuzeninin mağdurun içeride olduğunu öğrenmesi üzerine eve girerek dışarı çıkardığı belirtildi. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna göre yangının sanık tarafından alkol etkisi altındayken yangın hızlandırıcı sıvı kullanılarak başlatıldığı ve kısa sürede yayıldığının tespit edildiği kayddeildi. Sanığın olay saatinde (15 Mayıs 2024, saat 00.03) 1,75 promil alkollü olduğu da raporda yer aldı.

Savcı, mütalaasında sanığın annesinin ilişki yaşadığına dair düşünceler nedeniyle duyduğu öfke sonucu kasıtlı olarak yangın çıkardığı ve annesini öldürmeye yönelik hareket ettiğini belirtti. Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

15 yıl hapis

Sanık, önceki celse yaptığı savunmaları tekrar ederek, annesini öldürmeye yönelik hareket etmediğini, alkollü olması sebebiyle hiçbir şey hatırlamadığını söyleyerek, tahliyesini ve beraatını talep etti. Sanık, annesini öldürmeye teşebbüs suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Oğul, Annesinin Evinin Yangınını Çıkardı - Son Dakika

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