Alkollü Sürücü Kazasını Spiker Gibi Anlattı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kazasını Spiker Gibi Anlattı

Alkollü Sürücü Kazasını Spiker Gibi Anlattı

Bursa'da alkollü sürücü kazasını kaydetti, polis geldikçe olay yerini spiker gibi anlattı.

18.01.2025 02:42
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Kendi yaptığı kazayı kayda alıp spiker gibi anlattı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada alkollü sürücü, aracıyla altyapı çalışmasına saplandı. Kaza yapan sürücü, telefon kamerasıyla kazayı bir spiker gibi anlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İsmail U. yönetimindeki 16 BCH 696 plakalı cip, sürücünün geç fark etmesi sonucu alt yapı için kazılan toprağa çarparak saplandı.Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaptığı kazayı kayda aldı, spiker gibi anlattı

Sürücü, kaza yerine gelen polis ekiplerini görünce telefonuyla olay yerini görüntüleyip, kazayı spiker gibi anlattı. Amatör kamerasıyla kayda alan sürücü, yoldaki çalışma nedeniyle uyarı levhaları konulmamasına tepki gösterdi. Polis ekipleri sürücüye alkol testi uyguladı. 0.79 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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