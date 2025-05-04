Kaza yapan alkollü sürücü kendini araca kilitledi

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde çöp konteynırına çarpan alkollü sürücü, kendini araca kilitleyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenemeyen otomobil, yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören alkollü sürücü, kendini araca kilitledi. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.