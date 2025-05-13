Alkollü Sürücü Polise \'Beni Döv\' Dedi

İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, çevirme noktasındaki polise 'Beni döv' diye yalvardı. Polisler alkollü sürücüyü sakinleştirirken zor anlar yaşadı.

Olay dün gece saatlerinde Çeşme'de meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü bu esnada bir trafik polisinin üzerine yürüdü. Alkollü sürücü polise, "Beni döv. Herkesin içinde beni döv" derken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polislerin sakin tavırlarla alkollü sürücüyü yatıştırmaya çalıştırdı. - İZMİR