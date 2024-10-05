Ceza kesilmesini elinde alkol şişesiyle izledi - Son Dakika
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Ceza kesilmesini elinde alkol şişesiyle izledi

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Adana'da polisten kaçan alkollü sürücü, ceza kesildikten sonra pişkin pişkin elinde alkol şişesiyle yürürken görüntülendi. Sürücüye 9 bin 581 TL ceza kesilirken aracın trafikten men edilmesine karar verildi.

05.10.2024 20:23  Güncelleme: 20:57
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Adana'nın Kozan ilçesinde polisten kaçan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı. Ceza kesilen sürücü, alkol şişesini elinden bırakmazsan, yediği cezanın tutarını bekçilere okutması dikkat çekti.
Olay, ilçeye bağlı çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, tehlikeli araç kullanan ve polisin uygulamasını fark edince kaçan 01 FS 119 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü Özdemir U., Karacaoğlan Mahallesi'nde önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilen Özdemir U.'ya alkollü araç kullanmaktan 9 bin 581 TL para cezası kesilirken araçta trafikten men edildi.

"KIYMETLİ EŞYAM VAR" DEDİ ALKOL ŞİŞESİ GETİRDİ

Aracın çekiciye yükleneceği sırada ise Özdemir U., 'Araçta kıymetli eşyam var' diyerek araçtan alkol şişesini aldı. Ardından Özdemir U., kesilen trafik cezasını bekçilere okuttu. Ceza kesilip aracı trafikten men edilen Özdemir U.'nun ehliyetine de el konulduğu öğrenildi.

Ceza kesilmesini elinde alkol şişesiyle izledi
Ceza kesilmesini elinde alkol şişesiyle izledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ceza kesilmesini elinde alkol şişesiyle izledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    yinemi adana ya 0 0 Yanıtla
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