Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, 'Bir Şey Yok' Dedi - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, 'Bir Şey Yok' Dedi

Aksaray'da, alkollü sürücünün polis kovalamacasından sonra 'Bir şey yok' demesi dikkat çekti.

06.05.2025 18:35
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Alkollü araç kullanıp polisten kaçtı, yakalanınca "Bir şey yok" dedi

Alkollü sürücünün yakını, görüntü alan basın mensubunun kamerasını kapatıp çekim yapmasına izin vermedi

AKSARAY - Aksaray'da trafik şubesi ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin kovalamacasıyla kısa sürede yakalandı. Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inen sürücü, kendini görüntüleyen gazetecilere, "Bir şey yok" dedi.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi eski sanayi yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AEM 561 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Eski Sanayi Sitesi içerisine kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan inen sürücü E.K. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hiçbir şey olmamış gibi, "Bir şey yok abi" dedi. Gazetecilere, "Adam şov yapmaya çalışıyor" diye tepki gösteren sürücü araç içine gidip kendini gizlemeye çalışırken, polisin uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üflettiği sürücü 1.22 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın neredeyse 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, yapılan sorgulama ve incelemede şahsın 3 kez alkollü yakalandığı tespit edildi. Sürücünün ehliyetine bu kez 5 yıl süreliğine el konulurken, alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek gibi maddelerden yaklaşık 57 bin lira para cezası kesildi. İşlemlerin yapıldığı sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları ise görevini yapan basın mensubunun kamerasını eliyle kapatarak görüntü almasını engelledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Polisten Kaçtı, 'Bir Şey Yok' Dedi - Son Dakika

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