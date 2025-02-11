Alkollü Sürücü Refüje Çıktı

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Alkollü sürücünün kullandığı araç tabelaları devirip refüje çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da dönel kavşakta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, tabelaları devirip orta refüje çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde (Süleymanpaşa yolu 3. kilometre) meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 59 AJD 239 plakalı otomobil, dönel kavşağa girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabelalara çarparak refüje çıktı.

Sürücü belgesine el konuldu

Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sürücü A.Ö., sağlık ekiplerinin ilk yardım talebini reddetti. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü A.Ö.'nün 2.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu ortaya çıkan A.Ö.'nün sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el konuldu.

Trafik polisi yaralanmaktan kurtardı

İşlemleri için karakola gitmek üzereyken dengesini kaybeden alkollü sürücüyü, trafik polisi Ahmet Ertaş dikkati sayesinde kolundan tutarak yaralanmaktan kurtardı. Ayakta durmakta güçlük çeken A.Ö., trafik polisi Ahmet Ertaş'a teşekkür etti.