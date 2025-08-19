Alkollü Sürücü Tekel Bayisine Daldı - Son Dakika
Alkollü Sürücü Tekel Bayisine Daldı

19.08.2025 01:58
Avcılar'da alkollü sürücü, duvara çarptıktan sonra tekel bayisine daldı. Olay görüntülendi.

Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü önce duvara çarparak ardından tekel bayisine daldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazadan sonra kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli o anları saniye saniye kaydetti.

Olay, gece 23.15 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Plaj yolu sokakta yaşandı. İddiaya göre,17 NB 092 plakalı otomobilin alkollü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarparak ardından sokak üzerinde bulunan tekel bayisine daldı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan alkollü sürücü çevredekiler tarafından takip edilerek yakalandı. Yaşanan kaza işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarptıktan sonra tekel bayisine daldığı ve kaçtığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken sürücü gözaltına alındı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Alkollü sürücü kaçtı, motosikletli kovaladı

Kaza yerinden kaçan sürücüyü takip eden bir motosikletli, sürücüyü kovaladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, ara sokaklardan kaçmaya çalışan şüphelinin peşine takılan motosikletlinin o anları yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Avcılar, 3-sayfa, Güncel, trafik, Tekel, Kaza, Son Dakika

22:10
