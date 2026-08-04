Alkollü Sürücü, Yardımcı Gençten Darbe Yedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü, Yardımcı Gençten Darbe Yedi

Alkollü Sürücü, Yardımcı Gençten Darbe Yedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir trafik kazasına yardım eden genç, alkollü sürücü tarafından darbedildi.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, olay yerine yardım amacıyla giden bir genç, 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü tarafından darbedildi.

Olay, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 19 HD 189 plakalı otomobil ile Y.T.Ü. yönetimindeki 06 COB 87 plakalı Honda marka otomobil cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından kaza mahalline yardım için giden A. S. D. (19), 19 HD 189 plakalı aracın sürücüsü Y.K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde genci darbeden ve kazaya karışan sürücü Y.K.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekiplerince alkollü araç sürücüsüne gerekli maddelerden 25 bin TL cezai işlemi uygulandı. Araç trafikten men edilirken ehliyete ise 6 süreyle el konuldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Trafikten men edilen araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü, Yardımcı Gençten Darbe Yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

23:37
Avrupa’da rekor transfer Bonservisi kulüp tarihine geçti
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 04:19:19. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü, Yardımcı Gençten Darbe Yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.