Alkollü Sürücünün Kazası: Durumu Ağır - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Sürücünün Kazası: Durumu Ağır

Alkollü Sürücünün Kazası: Durumu Ağır

Eskişehir'de alkollü sürücü G.Ş., kaza sonucu ağır yaralandı; ehliyeti daha önce alkolden el konmuştu.

24.02.2025 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkollü araç kullanmaktan el konulan ehliyetini yeniden alan Tofaş marka aracın 23 yaşındaki ve alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, yaptığı kazada ağır yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşmeyolu Sokak üzerinde H.B. (40) idaresindeki 26 ADA 916 plakalı kamyonete, Yavuzer Sokak'ta ilerleyen G.Ş. (23) idaresindeki 06 DPU 368 plakalı Tofaş marka otomobil, yandan çarptı. Çarpışma sonrasında kamyonet savrularak iki sokak kesişimindeki binanın duvarına çarptı. Kamyonetin kasasına çarpan otomobilin ise ön kısmı tamamen dağılırken, hurdaya dönen araçta sürücü G.Ş. sıkıştı.

Tofaş sürücüsünün durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından G.Ş., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü, işlemleri için Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Alkolden kaptırdığı ehliyetini yeni almış

Öte yandan Tofaş marka aracın sürücüsünün, alkollü araç kullandığı için ehliyetini daha önce el konulduğu öğrenildi. Ehliyetini yeniden alan ve kazada ağır yaralanan G.Ş.'nin tedavisi devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücünün Kazası: Durumu Ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
22:10 Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
11:56 AK Parti MKYK’sında Mesut Özil sürprizi AK Parti MKYK'sında Mesut Özil sürprizi
11:54 Yusuf Akçiçek’e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti Yusuf Akçiçek'e ilk resmi teklif geldi: Fenerbahçe anında reddetti
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:18 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan tarihe geçti
10:54 Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a geldi Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi
10:47 Erdoğan’dan tarihi kongre öncesi CHP’ye “şaibe“ göndermesi Erdoğan'dan tarihi kongre öncesi CHP'ye "şaibe" göndermesi
10:38 Fenerbahçe’de dev derbi öncesi kritik zirve Fenerbahçe'de dev derbi öncesi kritik zirve
10:26 Erdoğan’dan büyük kongreye damga vuracak 3 başlıklı manifesto Erdoğan'dan büyük kongreye damga vuracak 3 başlıklı manifesto
10:18 Kerem ve Orkun, Benfica’yı zirveye taşıdı Kerem ve Orkun, Benfica'yı zirveye taşıdı
09:52 Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi Mesaj çiçeklerin sayısında gizli Bahçeli AK Parti kongresine çelenk gönderdi! Mesaj çiçeklerin sayısında gizli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 03:58:12. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücünün Kazası: Durumu Ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.