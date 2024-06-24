Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Edirne'de alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonet, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti ve olayla ilgili inceleme başlattı.

24.06.2024 00:05
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Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de sürücüsü alkollü olan kamyonet, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edirne- Uzunköprü Karayolu Halide Sert Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinden Uzunköprü istikametine seyir halindeki E.T. idaresindeki 22 LA 620 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyerlere çaptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin hastanede yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası kamyonetten düşen içki şişesi de dikkat çekti. Kısa süre duran trafik, kamyonetin çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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