Alkollü Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Ankara'da alkollü bir şahıs yola atladı, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

07.03.2025 01:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da yola atlayan alkollü şahıs, otomobilin çarpmasıyla can verdi

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yola atlayan alkollü şahsa otomobil çarptı, yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Eskişehir istikametinde seyir halinde olan M.S.B. yönetimindeki 06 ETH 085 plakalı otomobil Ali Ekber Kartal'a çarptı. Kartal'ın alkollü olduğu ve yola atladığı iddia edildi. Çarpmanın etkisi ile Kartal metrelerce sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kartal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü M.S.B. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Etimesgut, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Ankara, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:25 Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
11:16 Esad’a bağlı güçlerle çatışma 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:18:36. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.