25.11.2025 19:43  Güncelleme: 20:17
Bursa'da motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Bu sırada, motosikletlinin, "Allahım sana geliyorum" dediği anlar, kask kamerasına yansıdı.

Bursa'da trafikte seyir halindeyken, "Allahım sana geliyorum" diyen motosikletli saniyeler sonra kaza ayptı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET, BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne seyreden motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı.

"ALLAHIM SANA GELİYORUM"

Bu sırada "Allahım sana geliyorum" diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar, kask kamerasına yansıdı. Motosikletlinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: "Allahım sana geliyorum" diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada
