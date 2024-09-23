Alman Filozofun Eşi Britte Kosing Hayatını Kaybetti

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Türkiye aşığı Alman filozofun eşi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uzun yıllar yaşayan ve Türk kültürüne olan sevgisiyle tanınan 83 yaşındaki Britte Kosing, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir süre önce Müslüman olarak 'Yasemin' ismini alan Kosing, 2020 yılında kaybettiği eşi, Alman filozof Prof. Dr. Alfred Kosing'in yanına defnedildi.

Britte Kosing (83), eşi Filozof Prof. Dr. Alfred Kosing'in Almanya'dan emekli olmasının ardından, Türk kültürüne olan sevgileri nedeniyle 2000 yılında birlikte Alanya'ya yerleşti. 2020 yılında eşi Alfred Kosing'i kaybeden Britte Kosing, Kahramanmaraş depreminde insanların yardımlaşmasından etkilenerek İslamiyet'e ilgi duymaya başladı. Bu süreçte, müftülükte düzenlenen bir törenle Kelime-i Şehadet getiren Britte Kosing, Müslüman oldu ve 'Yasemin' ismini aldı.

Konaklı Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren Britte Kosing, geçen Salı günü saat 06.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

"Beklemediğimiz bir anda aramızdan ayırdı"

Britte Kosing için Cikcilli Yabancılar Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kosing'in yakınları ve sevenlerinin katıldığı törende konuşan Alanya Türk Alman Derneği Başkanı Fahri Yiğit, Kosing'in uzun yılladır derneklerinde üye olduğunu belirterek, "Eşi ve kendisi bizim çok sevdiğimiz bir üyemizde. Maalesef beklemediğimiz bir anda aramızdan ayrıldı" dedi.

"Yasemin benim 23 senelik yakın can dostumdu"

ATAD 2. Başkanı ve Britte Kosing'in yakın arkadaşı Fatma Özsüer, ise şunları söyledi: "Türkiye ve Alanya aşığı Filozof Prof. Dr. Alfred Kosing'in eşi Britte Kosing'i kaybettik. Britte Kosing, Türkiye sevdasını inancıyla taçlandırıp Müslüman oldu. Britte yani Yasemin benim 23 senelik yakın can dostumdu. Güzelliği ve zarafetiyle derneğimizin saygı duyulan bir üyesiydi. Yasemin hanımın son yolcuğunda yanındayız. Allah rahmet eylesin."

Vasiyeti üzerine İslami usullere göre gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Britte Kosing, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.