Almanya\'da Aranan Şahıs Amasya\'da Yakalandı

Almanya'da adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında işlem yürütülüp, Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen şahıs, Amasya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Almanya adli makamlarınca "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında işlem yürütülen ve Interpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Türk asıllı Almanya vatandaşı H.B., Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakalandı. Şahıs, Almanya'ya iade edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Konuya ilişkin Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden temizlemeye, aranan şahısları yakalayarak adalete teslim etmeye kararlıyız. Amasya İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini 7 gün 24 saat kararlılık ve azimle sürdürmektedir" denildi.