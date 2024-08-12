Almanya'da eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Almanya'da eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı

Almanya\'da eşini öldüren şahıs Antalya\'da yakalandı

Almanya'da 2005 yılında eşini öldüren ve 12 yıldır aranan şahıs, Antalya'da bir otelde başkasının kimliğiyle yakalandı. Şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti.

12.08.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2005 yılında tartıştığı eşini öldüren ve 12 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde başkasının adına kimlikle yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2005 yılında Angelika Cristina Aydın'ın Almanya'da öldürülmesi olayı ile ilgili Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ve 12 yıldır İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Nasif A.'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelde olduğunu tespit etti. Operasyon yapan ekipler, Nasif A.'nın A. G. adına düzenlenmiş kimlik belgesiyle yakalandı.

Şüphelinin ifadesinde yabancı uyruklu Angelika Cristina Aydın ile Türkiye'de tanışıp ardından Almanya'ya giderek evlendiğini, suç tarihinde aralarında çıkan tartışma sonucu Almanya'da öldürme olayını gerçekleştirerek kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğünü ve memleketinden tanıdığı A.G. 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak bugüne kadar kullandığını söyledi.

Yakalanan Nasif A. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Almanya, antalya, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 Japonya Tolgay Arslan’ı konuşuyor Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 12:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da eşini öldüren şahıs Antalya'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement