Almanya'da ölü bulunan şahsın mezarı açıldı - Son Dakika
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Almanya'da ölü bulunan şahsın mezarı açıldı

Almanya\'da ölü bulunan şahsın mezarı açıldı

Almanya'da ölü bulunan 25 yaşındaki şahsın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan mezarı, ailenin şikayetiyle 'cinayet şüphesi' üzerine açıldı. Hogır Alay'ın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

01.03.2024 22:03  Güncelleme: 22:07
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Almanya'da ölü bulunan 25 yaşındaki şahsın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan mezarı, ailenin şikayetiyle 'cinayet şüphesi' üzerine açıldı.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe'den eşi ile birlikte Avrupa'ya giden Hogır Alay, 11 Ekim 2023'te kayboldu. Alay'ın cansız bedeni 4 Kasım'da Almanya'da bir ağaca asılı şekilde bulundu.

Türkiye'ye getirilen Alay'ın cenazesi, 30 Kasım 2023'te memleketi Kızıltepe ilçesinde toprağa verildi.

Alay'ın ailesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, cenazenin otopsisi yapılmasını istedi. Alay, otopsi yapılmak üzere mezardan çıkartıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin yarın İstanbul Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, ailenin başvurusu üzerine, Almanya'da başlatılan soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da ölü bulunan şahsın mezarı açıldı - Son Dakika

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