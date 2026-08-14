Almanya'da orman yangını: 1800 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Almanya'da orman yangını: 1800 kişi tahliye edildi

Almanya\'da orman yangını: 1800 kişi tahliye edildi
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Almanya'nın Strass köyünde çıkan orman yangını nedeniyle 1800 kişiden evlerini tahliye etmesi istendi.

Almanya'nın batısında çıkan orman yangını nedeniyle bin 800 kişiden evlerini tahliye etmesi istendi.

Sıcak hava etkisi altındaki Avrupa'da orman yangınları devam ediyor. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı, Belçika sınırındaki Strass köyü yakınlarında yerel saatle 04.00'te orman yangını başladı. Yerel yetkililer, orman yangını nedeniyle bin 800 kişiden evlerini tahliye etmelerini isterken, yanlarına yalnızca temel ihtiyaçlarını, kimlik belgelerini ve gerekli ilaçlarını almaları çağrısında bulundu.

Yangın şu ana kadar 25 hektarlık alanı etkilerken bölgeden geçen B399 kara yolu önlem olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Almanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da orman yangını: 1800 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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