Almanya'da Patlayıcı Yüklü İHA Tespit Edildi - Son Dakika
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Almanya'da Patlayıcı Yüklü İHA Tespit Edildi

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Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunması, hibrit saldırı tehdidini gündeme getirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, dün gece yarısı Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) tespit edilmesini, profesyonelce yapılmış hibrit bir saldırı girişimi olarak nitelendirerek, "Bu tür hibrit saldırılar yüksek derecede profesyonel hazırlık ve uygulama gerektirir. Bu da patlayıcı madde kullanımı konusunda deneyim dahil olmak üzere yüksek düzeyde teknik uzmanlık gerektirir. Bütün bunlar amatörce taktiklere işaret etmiyor. Profesyonel bir hibrit tehdit durumundan bahsediyoruz" dedi.

Almanya, Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna kargo uçağının olduğu bölgede üzerinde patlayıcı düzeneği bulunan insansız hava aracının (İHA) şokunu yaşıyor. Dün gece yarısı yaşanan ve Almanya'nın "büyük bir tehlike atlattığı" şeklinde değerlendirilen saldırı girişimi nedeniyle İtalya'daki tatilini yarıda kesen ve ülkeye dönen Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, havalimanında yapılan güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Dobrindt, patlayıcı yüklü İHA ile yapılmak istenen saldırıyı yeni bir tehdit senaryosu olarak nitelendirdi. Dobrint, "Bu tür hibrit saldırılar yüksek derecede profesyonel hazırlık ve uygulama gerektirir. Bu da patlayıcı madde kullanımı konusunda deneyim dahil olmak üzere yüksek düzeyde teknik uzmanlık gerektirir. Bütün bunlar amatörce taktiklere işaret etmiyor. Profesyonel bir hibrit tehdit durumundan bahsediyoruz" diye konuştu.

Dobrindt, Leipzig/Halle Havalimanına yönelik saldırı girişiminde bulunan fail veya faillerin havaalanındaki savunma sistemlerini nasıl etkisiz hale getireceklerini bildiklerini de belirtti. İçişleri Bakanı, şüpheli veya şüphelilerin havalimanındaki savunma sistemlerini aşan İHA'yı özel olarak tasarladıkları ifade etti. Dobrindt bu nedenle havaalanındaki mevcut savunma sistemlerinin aşılabilidiğini kaydetti.

Alman Bakan, "Patlayıcılarla donatılmış bir insansız hava aracının havalimanı arazisinde bulunması karşı karşıya olduğumuz tehlikenin yeni bir seviyesi, benzer eylemlerin gelecekte de yaşanması ihtimali göz ardı edilemez" diye konuştu.

"Yabancı güçler olabilir"

Dobrindt, İHA'ya yüklenen patlayıcının türü, dronun yapısı, menşei ve arkasında kimin olduğuna ilişkin soruların soruşturmanın konusu olduğunu vurgularken, muhtemel fail veya faillere ilişkin net bir ifade kullanmadı. Dobrindt, saldırı girişiminin arkasında yabancı güçlerin de olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin de soruşturma kapsamında ele alınacağını bildirdi.

"Almanya'da ilk kez bir İHA'ya bomba yerleştirildi"

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster de, "Şunu çok açıkça belirtmek istiyorum. Sıklıkla insansız hava araçlarını düşürmek zorunda kalıyoruz. Ancak bu sefer durum farklı. Bu, birinin uçuş yoluna yakın bir yerde yanlışlıkla insansız hava aracıyla oynamasıyla ilgili değil. Bu çok ciddi bir mesele. Almanya'da ilk kez bir insansız hava aracına bomba yerleştirildi. Bu konuşmamız gereken senaryo hakkında çok şey anlatıyor" dedi.

Schuster, "Tehdit artık soyut değil tam tersine son derece somut bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Saksonya Eyaleti Başsavcılığı da Leipzig/Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili soruşturmanın, Patlayıcı Maddeler Kanunu'na muhalefet, ulusal hava trafiğine yönelik tehlikeli müdahale ve kamuya ve topluma yönelik tehdit kapsamında Ceza Kanunu'nda öngörülen suçlar çerçevesinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Almanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Patlayıcı Yüklü İHA Tespit Edildi - Son Dakika

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