Almanya\'da sığınmacı olduğu belirlenen kişi, İstanbul\'da polise saldırdıktan sonra serbest bırakıldığını iddia etti

"Serbest bırakıldım" diyen kişi Almanya'da sığınmacı çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde götürüldüğü karakolda polise kafa atan E.A, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. "Ömer" ismiyle X'de paylaşım yapan biri, saldırganın kendisi olduğunu belirten bir paylaşım yaparak, adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtirken, sosyal medyada paylaşım yapan kişinin Almanya'da sığınma talebinde bulunan terör örgütü üyesi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de 21 Aralık akşamı asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları bir kişinin yaralamadan aranması olduğunu görünce gözaltına almış. şüpheli, polis merkezinde işlemleri yapıldığı sırada bir polis memuruna tekme atıp diğer polise de kafa atmıştı. Daha sonra karakoldan kaçmaya çalışırken tekrar yakalanmıştı. Arkasından koşan ekip tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sosyal medya üzerinden dün akşam bir kişi "Ömer" kullanıcı adıyla, " Sivas'ın Kürdistan toprakları olduğunu söylediğim için bana küfür eden polislere gereken cevabı verdim. Merak edip mesaj atan arkadaşlara teşekkür ederim. SEGBİS sistemi ile çıkarıldığım mahkemede denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldım" şeklinde paylaşım yaptı. X'den bu paylaşımı yapan kişinin 27 Ekim 2023'te yurt dışına çıktığı ve Almanya'da siyasi paylaşımda bulunan biri olduğu tespit edildi. Polis merkezinde emniyet mensuplarına saldıran kişinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu kaydedildi. Almanya'dan paylaşım yapan kişinin ise terör örgütü üyesi olduğu ve Berlin makamlarına "mülteci" sıfatıyla iltica talep eden bir kişi olduğu belirtildi.