Kozanlı gurbetçi cüzdanını kaybettiğini gelen telefonla öğrendi - Son Dakika
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Kozanlı gurbetçi cüzdanını kaybettiğini gelen telefonla öğrendi

Kozanlı gurbetçi cüzdanını kaybettiğini gelen telefonla öğrendi
24.06.2026 11:54  Güncelleme: 11:59
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Almanya'dan tatil için Adana'nın Kozan ilçesine gelen Ünal Akdolan, kaybettiği cüzdanını belediye temizlik işçisi Ahmet Topak'ın dürüstlüğü sayesinde eksiksiz geri aldı.

Almanya'dan tatil için memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gelen Ünal Akdolan, cüzdanını kaybettiğini gelen telefonla öğrendi.

Akdolan, Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Bilim ve Enerji Parkı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirirken cüzdanını düşürdü. Cüzdanını düşürdüğünü, bir gün sonra Kozan Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'nden gelen telefonla öğrendi.

Edinilen bilgiye göre cüzdan, Kozan Belediyesi'nde 11 yıldır temizlik işçisi olarak görev yapan 3 çocuk babası Ahmet Topak tarafından bulundu. Topak, sabah saatlerinde park temizliği yaptığı sırada cüzdanı buldu. İçerisinde yaklaşık 3 bin 500 lira para, kimlik, ehliyet ve çeşitli belgeler bulunan cüzdanı hiç düşünmeden Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Kayıp çüzdan içerisindekilerle birlikte Akdolan'a teslim edildi.

Ahmet Topak, annesinden aldığı "Bile bile sakın harama el sürme" nasihatini hatırlatarak, "Parkta temizlik yaparken cüzdanı buldum. İçinde para ve önemli belgeler vardı. Hemen müdürlüğümüze getirdim. Zaman zaman böyle durumlarla karşılaşıyorum, her zaman bulduğumu teslim ederim. Annem bana "'Bile bile sakın harama el sürme' derdi. Bu sözü hayatım boyunca unutmadım. Sahibine ulaştığımız için çok mutluyum" dedi.

"Bu devirde böyle dürüstlük takdirlik"

Almanya'da tır şoförlüğü yapan Ünal Akdolan, 2 haftalık tatil için Kozan'a annesini ziyarete geldiğini söyledi. Cüzdanını düşürdüğünü sabah gelen telefonla öğrendiğini ifade eden Akdolan, "Cüzdanımda kimliğim, ehliyetim ve bir miktar para vardı. Arkadaşlarımla oturup çay içtikten sonra ödeme yaptım, cüzdanı cebime koyduğumu sanmışım ama düşürmüşüm. Sabah annemin numarasından bana ulaştılar. Önce başka bir şey kaybettim sandım. Sonra baktım cüzdanım yok. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde olduğunu söylediler" dedi.

Cüzdanını eksiksiz teslim alan Akdolan, "Temizlik İşleri Müdürü Fatih Ateş'e ve Ahmet kardeşimize teşekkür ediyorum. Her şey olduğu gibi duruyor. Bu devirde böyle bir dürüstlük görmek çok değerli. Takdir edilecek bir davranış. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın talimatı ile tüm ekibinin büyük bir özveri ve dürüstlükle ilçenin temizliğini sağladıklarını ve personeli bu anlamlı davranışı nedeniyle tebrik ettiklerini ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Almanya, Kozan, Tatil, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozanlı gurbetçi cüzdanını kaybettiğini gelen telefonla öğrendi - Son Dakika

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