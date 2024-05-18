Almanya'nın Saarland eyaletinde şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı

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Almanya'nın güneybatısındaki Saarland eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Başbakan Olaf Scholz, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Almanya'nın Fransa sınırındaki Saarland eyaletinde şiddetli yağış, sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi. Eyalet başkenti Saarbrücken başta olmak üzere farklı noktalarda cadde ve sokaklar ile evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanları botla tahliye ederken, itfaiye binlerce yardım çağrısına yanıt verdi. Çok sayıda yol trafiğe kapanırken, demiryolu trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

Alman Hava Durumu Servisi (DWD), 24 saatten kısa bir sürede metrekare başına 100 litreden yağmur yağdığını duyurdu. Eyalet yetkilileri, bu tür sel felaketlerinin 20 ila 50 yılda bir meydana geldiğini belirtti.

Scholz sel bölgesinde

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Saarland Eyalet Başkanı Anke Rehlinger ile birlikte eyaletin başkentine bağlı Kleinblittersdorf köyünü ziyaret etti. Scholz, selle birlikte doğanın sahip olduğu gücün ve yol açabileceği yıkımın görüldüğünü belirterek, "Maalesef ilk kez büyük bir doğal afetle mücadele etmek zorunda kalmıyoruz. Bu nedenle şimdi ne yapılması gerektiğine bakacağız" dedi. Scholz eyalete federal yardım sözü verdi. - SAARBÜCHEN