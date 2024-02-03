ALO\'cu Dolandırıcılar İzmir\'de Yakalandı

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, evlerini ve yazlıklarını satışa koyarak vatandaşları milyonlarca lira dolandıran ALO'cu olarak tabir edilen 4 zanlı, İzmir merkezli Şanlıurfa ve Adana'da gerçekleştirilen bin 300 kilometrelik takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; vatandaşları 2023 yılının Temmuz ayından Eylül ayına kadar kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, evlerini ve yazlıklarını satışa koydurarak toplam 120 bin euro, 90 bin dolar ve 1 milyon 100 bin TL dolandıran 4 şüpheliye, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda; Şanlıurfa, Adana ve İzmir'de 30 Ocak 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
'ALO'cu dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı
Yangın merdiveninden suç delilleri telefon ve bilgisayarları kırarak kaçmaya çalışan, mağdurları telefonla bizzat arayarak dolandıran ALO'cu olarak tabir edilen M.Ç, A.V. ve paraları mağdurlardan almaya giden kurye olarak tabir edilen H.D ile M.K olmak üzere 4 şüpheli, bin 300 kilometrelik takiple kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemelere el konuldu.
Mağdurlarla yapılan telefon görüşmesi kamerada
Şüphelilerin, telefonla aradıkları mağdurlara "Gizli operasyondasınız, kodumuz Ayyıldız Bayrak, bu kodu söylemeyen kimseye bilgi vermeyin" mizanseniyle baskı altına aldıkları, inandırıcılıklarını arttırmaya çalıştıkları da kamera görüntülerine yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR
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