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Alt geçitte 7 araç birbirine girdi

MALATYA - Malatya'da altgeçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, 18.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçit içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere, Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştığı kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.