Alt geçitte 7 araç birbirine girdi
MALATYA - Malatya'da altgeçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadı kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza, 18.30 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçit içerisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere, Ankara istikametine seyir halinde olan bir aracın yavaşlaması sonucu aynı yöne ilerleyen bir başka araçla çarpıştığı kazaya 5 araç daha karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Malatya-Ankara karayolu Küçük Sanayi altgeçitinde meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada sadece maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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