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Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte 35 PBL 54 plakalı Lada marka otomobil 34 GFU plakalı Renault marka otomobil ve 06 L 3655 plakalı Ford marka otomobil zincirleme kaza yaparken, 1 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde önlem alırken, yaralı şahıs da ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.