Amasya'da 10 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

02.03.2026 21:33
Amasya merkezli operasyonda 13 şüpheli tutuklandı, 1.3 milyar TL’lik hesap hareketliliği tespit edildi.

Amasya merkezli 10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen şüpheli şahısların yasa dışı bahis sitelerinde kullanmak üzere banka ve varlık hesapları temin ederek suçtan gelir elde ettikleri ve hesaplarında yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL hesap hareketliliğinin olduğu MASAK raporuyla tespit edildi. Polis tarafından Amasya merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kilis ve Mersin illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 46 adet ata altın, 17 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 3 adet bilgisayar kasası, 4 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet USB bellek, 1 adet banka kartı, 108 sayfa kripto cüzdan ID belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

