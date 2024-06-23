Amasya'da Caminin Tuvaletinden Sabunluk Çalındı - Son Dakika
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Amasya'da Caminin Tuvaletinden Sabunluk Çalındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir şahıs, caminin tuvaletine girerek sabunluğu çaldı. Sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan şahsın güvenlik kamerasına yansıyan anları şaşkınlık yarattı. Olayın ardından mahalle sakinleri hırsızlığa tepki gösterdi.

23.06.2024 11:21
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Amasya'nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan şahsın pes dedirten o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Suluova TOKİ Camii'nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Caminin Tuvaletinden Sabunluk Çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Caminin Tuvaletinden Sabunluk Çalındı - Son Dakika
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