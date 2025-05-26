Amasya\'da Çocuk Sulama Kanalına Düştü

Amasya'da sulama kanalına düştüğü ihbar edilen çocuğu ekipler arıyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun sulama kanalı düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi civarında 11 yaşındaki H.U. adlı erkek çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye, Amasya merkezden de dalgıç ekibi gönderildi. Kanalın içinde ve etrafında arama çalışması başlatıldı.